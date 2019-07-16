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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ «ШТАДЛЕР МИНСК» НАЧАЛА ИСПЫТАНИЯ ТРАМВАЯ «МЕТЕЛИЦА» ДЛЯ БОЛИВИИ
14:38 16.07.2019

ЗАО «Штадлер Минск» начало испытания трамвая «Метелица» для Боливии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, 28 июня первый трамвай «Метелица» для Кочабамбы (Боливия) успешно прошел производственную приемку сотрудниками компании «Штадлер Минск», представителями конечного клиента из Боливии и компании Molinari Rail. Вскоре по прибытии в Боливию трамвай «Метелица» модели B85601M будет готов для окончательного запуска.

Произведенные на одном предприятии и предназначенные для одного клиента, теперь два первых трамвая «Метелица» для Боливии поедут разными дорогами. Для того чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию подвижного состава, трамвай «Метелица» с заводским номером 4010-02 для Metropolitan Train project Кочабамбы уже прошел запуск и ряд проверочных испытаний на предприятии «Штадлер Минск», такие как проверка заземлений, высоковольтные испытания, возможность подъема, взвешивание, функциональные статические испытания, дождевание и многие другие. После успешной производственной приемки представителями компании «Штадлер Минск», конечного клиента из Боливии и компании Molinari Rail трамвай, демонтированный на секции, был отправлен автомобильным транспортом в Клайпеду, затем проследует морским путем в Арику (Чили), а оттуда автомобильным транспортом он будет доставлен в Кочабамбу для окончательного запуска.

9 июля трамвай «Метелица» модели B85601M с заводским номером 4010-01 был отправлен автомобильным транспортом для проведения ряда динамических и статических испытаний в Ольштыне, Польша. Трамвай производства Stadler для Боливии будет проходить комплекс испытаний тормозной системы, проверку уровня шума, оценку скорости и плавности хода, а также другие необходимые испытания на соответствие действующим стандартам. Ширина колеи трамвая «Метелица» для Боливии составляет 1435 мм, что не позволяет проводить испытания на существующих городских маршрутах с шириной колеи 1524 мм. Специалисты «Штадлер Минск» и Балтийского испытательного центра будут принимать участие в испытаниях транспортного средства.

После испытаний, которые продлятся около месяца, трамвай отправят обратно на предприятие «Штадлер Минск» для проведения производственной приемки с клиентом, и затем в Боливию. Новый трамвай соединит административные центры Sacaba, Cercado, Colcapirua, Quillacollo, Vinto и Sipe Sipe в департаменте Кочабамба, предоставив транспорт для более чем 1 млн человек. На данный момент на разных стадиях производства на предприятии «Штадлер Минск» находится 9 трамваев для Кочабамбы.
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