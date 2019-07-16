ЭКОНОМИКА РБ

ПЕРВЫЙ ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО МИНСКУ ПРОВЕДЕТ 18 ИЮЛЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ

14:00 16.07.2019 Первый заместитель начальника инспекции МНС по Минску Ирина Сидоренко проведет 18 июля прямую телефонную линию. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, задать интересующие вопросы можно с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 229-26-01.