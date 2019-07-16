Второй месяц подряд на вторичном рынке жилья Минска приобретают около 1000 квартир. И хотя такой уровень активности покупателей нельзя назвать высоким, цены проданных квартир растут, пишет информационно-аналитический центр Realt.by.

Так, спрос на квартиры в Минске вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 2,6%. С точки зрения покупательской активности, июнь оказался довольно заурядным, как и все первое полугодие 2019 года. За это время в Минске зарегистрировали 6,2 тысячи сделок купли-продажи квартир, что стало самым низким значением за последние 4 года. Для сравнения: к середине прошлого года зарегистрированных сделок набралось уже 7,5 тысячи.

Что касается предложения квартир, то с наступлением сезона отпусков наметился тренд на сокращение числа объявлений. В июне их было на 1,5% меньше чем в мае, а по первым неделям июля видно, что тенденция набирает ход.

Хотя спрос остался практически неизменным, структура проданных квартир резко отличалась от того, что мы наблюдалось в мае. Выросла доля «однушек» и «двушек», квартиры с большим числом комнат, напротив, покупали реже.

Самые заметные изменения произошли в разрезе районов Минска. Фрунзенский район, в котором обычно продается каждая четвертая квартира, на этот раз получил всего 14% всех сделок, что является самым низким показателем за последние 7 лет. Похожая ситуация наметилась и в Первомайском районе, где сделок оказалось в 2 раза меньше обычного. В Московском и Заводском районах протекали обратные процессы: доля первого в общем объеме сделок выросла на 5 процентных пункта, а второго — сразу на 6.

Резкие изменения коснулись и качественных характеристик жилья. По сравнению с маем в два раза сократилась доля проданных квартир с современных панельных домах. Компенсировал это снижение резкий рост спроса на кирпичные хрущевки и брежневки.

Готовые новостройки (с момента ввода дома в эксплуатацию не прошло года) составили лишь 6,8% всех сделок. В прошлые месяцы доля этой группы достигала 10-12% проданных квартир.

Такие кардинальные сдвиги в структуре спроса не могли не повлиять на динамику цен. Средняя цена проданных квартир в июне выросла на 1,7% и составила 1315 $/м2. Это повторение пикового январского уровня, который является максимальным за последние 45 месяцев.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен): 1-комнатные квартиры: 1400 $/м2 (-0,3% за месяц) — $48 000; 2-комнатные квартиры: 1277 $/м2 (+2,7%) — $59 100; 3-комнатные квартиры: 1213 $/м2 (+2,0%) — $75 500; 4-комнатные квартиры: 1227 $/м2 (+2,3%) — $92 600.

На протяжении весенних месяцев разрыв между средним уровнем цен сделок и предложения составлял 4%, сейчас он сократился до 2%.

В отличие от реальных сделок цены в объявлениях менялись в июне крайне незначительно. Общегородской индекс цен поднялся на едва заметные 0,1%. Среди типов жилья можно выделить, пожалуй, лишь квартиры в кирпичных хрущевках и брежневках, подорожавшие на 0,9%. По всей видимости, это реакция на возросший спрос в данном сегменте, о чем упоминалось выше.

Среди микрорайонов города самое ощутимое повышение цен на квартиры было отмечено в Новинках, в районах улиц Ульяновской, Красноармейской, а также Кабушкина.

Первое полугодие не блистало рекордными продажами квартир и все же спроса хватило для поддержания стабильности и даже небольшого роста цен. Не последнюю роль в этом сыграл и первичный рынок, где на начало лета продажи квартир велись лишь в пяти десятках проектов в Минске и пригороде. Еще несколько лет назад в столице и окрестностях их было более 100. И хотя в целом проекты стали крупнее, ограниченный выбор новостроек не дает расти и предложению на «вторичке».

В конце 2018 года рассматривались 4 сценария возможного развития ситуации в первой половине 2019-го. Оправдался первый, самый оптимистичный прогноз, что индекс окажется в диапазоне 1350−1370 $/м2. Примечательно, что прогноз «на повышение» был ближе всего к истине и годом ранее.