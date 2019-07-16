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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «МНИПИ» РАЗРАБОТАЛО КАЛИБРАТОРА Н4-301/1 ДЛЯ ЖЕСТКИХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
13:34 16.07.2019

В ходе реализации государственной научно-технической программы (ГНТП) «Радиоэлектроника-3» на 2016-2020 годы Госкомвоенпром в качестве государственного заказчика организует разработку нового поколения радиоэлектронной и оптоэлектронной аппаратуры, приборов и систем общепромышленного, специального и двойного применения во взаимодействии с научными организациями.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, в рамках подпрограммы «Радиоэлектронная и оптоэлектронная аппаратура специального и двойного применения» головной исполнитель ОАО «МНИПИ» разработал новую аппаратуру – калибратор И-4 301/1. По своему функционалу он предназначен для воспроизведения напряжения и силы постоянного и переменного токов при метрологическом контроле и регулировке электроизмерительных приборов.

Главная особенность калибратора Н4-301/1 в том, что он выполнен в переносном ударопрочном защищенном корпусе для жестких условий эксплуатации. Это позволяет использовать изделие непосредственно на местах эксплуатации измерительных приборов. Благодаря наличию USB-интерфейса калибратор может работать и в составе автоматизированных измерительных систем.

Принцип действия нового калибратора заключается в преобразовании численного значения воспроизводимого сигнала, вводимого оператором с клавишного пульта, в аналоговый сигнал с помощью цифро-аналогового преобразователя, формирование из этого сигнала выходного тока или напряжения в зависимости от рода работы и последующая фиксация данных встроенным цифровым вольтметром. Получаемая информация используются для коррекции кода, загружаемого в цифро-аналоговый преобразователь с целью минимизации отклонения выходной величины от заданного значения.

Примечательно, что основные узлы калибратора смонтированы на печатных платах отечественного производства.

Интерес к данной разработке проявили специалисты и эксперты, посетившие 9-ю Международную выставку вооружения и военной техники MILEX-2019 в Минске, так и гости 5-го Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2019».
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