Налоговые органы Брестской области при проведении камерального контроля показателей налоговых деклараций (расчетов) с учетом иных сведений, имеющихся в налоговых органах, плательщикам в первом полугодии 2019 года направили 2911 уведомлений об установленных отклонениях и необходимости внесения исправлений в налоговые декларации (расчеты) либо представления пояснений о причинах таких отклонений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, по результатам рассмотрения выявленных отклонений плательщиками дополнительно исчислено к уплате в бюджет 10,4 млн руб. платежей, в том числе по результатам камерального контроля, проведенного посредством АИС «Учет счетов-фактур» – 5,9 млн руб.

Кроме того, на 6,7 млн руб. уменьшена сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возврату из бюджета.

Основные нарушения связаны с несоблюдением плательщиками порядка принятия к вычету сумм НДС, а также применения специальных режимов налогообложения.