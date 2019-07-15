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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ПЛАТЕЛЬЩИКИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ БОЛЕЕ 10 МЛН РУБЛЕЙ
13:06 16.07.2019
Налоговые органы Брестской области при проведении камерального контроля показателей налоговых деклараций (расчетов) с учетом иных сведений, имеющихся в налоговых органах, плательщикам в первом полугодии 2019 года направили 2911 уведомлений об установленных отклонениях и необходимости внесения исправлений в налоговые декларации (расчеты) либо представления пояснений о причинах таких отклонений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, по результатам рассмотрения выявленных отклонений плательщиками дополнительно исчислено к уплате в бюджет 10,4 млн руб. платежей, в том числе по результатам камерального контроля, проведенного посредством АИС «Учет счетов-фактур» – 5,9 млн руб.
Кроме того, на 6,7 млн руб. уменьшена сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возврату из бюджета.
Основные нарушения связаны с несоблюдением плательщиками порядка принятия к вычету сумм НДС, а также применения специальных режимов налогообложения.
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