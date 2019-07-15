ЭКОНОМИКА РБ

ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 17 ИЮЛЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ

12:13 16.07.2019 Заместитель начальника инспекции МНС Беларуси по Минской области Юрий Коновалов проведет 17 июля прямую телефонную линию. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минской области, задать интересующие вопросы можно с 14.00 до 17.00 по телефону 293-87-03.