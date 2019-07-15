Работники Управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску во взаимодействии с сотрудниками ИМНС по Минскому району предотвратили незаконный возврат НДС в размере 586 тыс. рублей – пересечена противоправная деятельность группы граждан Беларуси, которые похищали деньги из государственного бюджета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, организаторы схемы хищения в мае 2018 года зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью на подставное лицо, поместили в бухгалтерский учет ООО фиктивные документы о приобретении товара на общую сумму 3518 тыс. рублей (включая НДС в размере 586 тыс. рублей). Таким образом, данная сумма вычетов по НДС неправомерно была отражена в регистрах налогового учета коммерческой структуры. В июне 2019 года коммерсанты обратились в инспекцию МНС по Минскому району с заявлением о возврате разницы между суммой налоговых вычетов и суммой НДС, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг). По этому заявлению инспекцией было принято решение о возврате 586 тыс. рублей. Однако налоговым мошенникам не удалось получить бюджетные деньги – их деятельность была пресечена оперативниками финансовой милиции.

По результатам оперативно-розыскных и проверочных мероприятий в отношении троих минчан возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 234 (лжепредпринимательство) Уголовного кодекса.

В инспекцию МНС по Минскому району направлены материалы уголовного дела для отмены ранее принятого решения о возврате разницы между суммой налоговых вычетов и суммой НДС, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг).

В ходе проверочных мероприятий и следственных действий изъяты компьютерная техника, бухгалтерские документы, флеш-накопители и другие носители информации, содержащие сведения о преступной деятельности подозреваемых.

Организаторы схемы хищения задержаны. Устанавливаются их соучастники и другие факты противоправной деятельности.