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ЭКОНОМИКА РБ
РУП «БЕЛПОЧТА» И РУП «МИНСКАЯ ФАРМАЦИЯ» ЗАПУСКАЮТ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ПРИЕМУ ЗАЯВОК НА ДОСТАВКУ ЛЕКАРСТВ
11:50 16.07.2019
РУП «Белпочта» совместно с РУП «Минская Фармация» запускают эксперимент по приему заявок на доставку лекарственных средств.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе почтового оператора, жители сельских населенных пунктов Молодечненского и Мядельского районов Минской области могут оформить заявку на доставку лекарственных средств, медицинских изделий и товаров аптечного ассортимента на дому через почтальона или в отделении почтовой связи.
Оформление заявок на доставку лекарственных средств, медицинских изделий и товаров аптечного ассортимента, осуществляется на: лекарственные средства, реализуемые по рецепту врача (за исключением: лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету; психотропных лекарственных средств; лекарственных средств, обладающих анаболической активностью; лекарственных средств, выписанных на льготных условиях, в том числе бесплатно), не требующие особых условий хранения; лекарственные средства, разрешенные к реализации без рецепта врача, не требующие особых условий хранения; медицинские изделия, не требующие особых условий хранения; товары аптечного ассортимента, не требующие особых условий хранения.
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