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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМПРОДУКЦИЮ В МИНСКЕ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 2,1%
11:26 16.07.2019
Цены производителей промышленной продукции в Минске в июне 2019 г. по сравнению с маем выросли на 0,2 процентных пункта, с начала года – на 2,1%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, цены на инвестиционные товары в июне 2019 г. по сравнению с маем увеличились на 0,2%, с начала года - на 1,7%, на промежуточные товары – на 0,1% и 2,6%, на потребительские товары – на 0,3% и 1,6% соответственно.
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