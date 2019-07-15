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ЭКОНОМИКА РБ


ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИДК В 2019 ГОДУ СОСТАВИЛА 87 РУБЛЕЙ ДОХОДА НА 1 РУБЛЬ ЗАТРАТ - ГТК
11:04 16.07.2019

Операции таможенного контроля в отношении транспортных средств с использованием инспекционно-досмотровых комплексов занимают не более 10 минут, в то время как на физический досмотр с выгрузкой товара может быть затрачено до четырех часов. В одну рабочую смену с помощью одного ИДК проверяется до 60 автомобилей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, о результативности использования подобных технических средств таможенного контроля свидетельствует и экономическая целесообразность их эксплуатации: в 2019 году она составила 87 рублей дохода на один рубль затрат.

В первом полугодии 2019 года с использованием инспекционно-досмотровых комплексов белорусская таможня выявила более 920 нарушений таможенного законодательства.

Сегодня в таможенных органах используется 11 инспекционно-досмотровых комплексов: 6 мобильных, 4 стационарных и один железнодорожный.
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