В корпусе ЦЗЛ ОАО «Полоцк-Стекловолокно» 10 июля открылась Отраслевая лаборатория стекла и волокнистых материалов Белорусского государственного технологического университета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, уникальное научное оборудование позволит анализировать весь спектр таблицы Менделеева: от водорода до урана, что поможет реализовать высокий потенциал интеллектуальной и образовательной деятельности отечественных химиков.

Заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Андрей Бунаков отметил, что открытие Отраслевой лаборатории стекла и волокнистых материалов является важным шагом навстречу производству, науке и образованию.

«Это индикатор высокого экономического потенциала научного сопровождения инновационных проектов. Благодаря открытию Отраслевой лаборатории улучшится образовательная деятельность, повысится качество подготовки инженерных кадров, а также научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, появятся новые продукты с уникальными свойствами. В ближайшее время мы увидим результаты этой деятельности, которая отразится на повышении качества стекла, снижении материальных и технических затрат, обеспечении экологической безопасности производства стекловолокна», – сказал А. Бунаков.

Представители БГТУ и компании «Нива-Холдинг» осветили научные направления деятельности Отраслевой лаборатории стекла и волокнистых материалов на семинаре «Разработка ресурсо- и энергосберегающих технологических процессов производства инновационных видов продукции».