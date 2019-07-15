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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ОТКРЫЛОСЬ ГОЛОСОВАНИЕ ПРЕМИИ «НАРОДНАЯ МАРКА»
10:44 16.07.2019

В Беларуси в седьмой раз проходит ежегодная Премия потребительского признания «Народная Марка», которая определит лидирующие бренды продовольственных и непродовольственных товаров и услуг в нашей стране путем массового открытого опроса-голосования населения в СМИ.

Как сообщает сайт Премии, с 15 июля по 15 августа проходит первый из трех этапов голосования, в рамках которого белорусские потребители имеют возможность высказать свои предпочтения в номинациях «продукты питания» (62 наименования).

Анкета для голосования доступна онлайн на сайте Премии, а также в республиканской и региональной прессе. Общий тираж публикуемых анкет составит свыше 3 млн экземпляров.

Традиционно, анкеты Премии не содержат подсказок в виде вариантов ответа. Все, что требуется от участников голосования – в каждой номинации указать название только одного бренда или производителя, чьей продукции они доверяют больше всего и которого считают достойным титула «Народная Марка».

Организаторы приглашают всех желающих жителей Беларуси выразить поддержку своим любимым брендам и производителям и стать обладателями одного из 100 серебряных и 10 золотых слитков. Итоги первого этапа будут подведены 27 августа.

Результаты народного голосования будут объявлены 6 декабря на торжественной церемонии награждения победителей, которую можно будет увидеть в эфире телеканала ОНТ в период рождественских и новогодних праздников.
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