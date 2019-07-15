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ЭКОНОМИКА РБ
ВПЕРВЫЕ СТУДЕНТЫ БГУ БУДУТ ПРОВОДИТЬ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ОПТИЧЕСКОГО ПИНЦЕТА НА ОСНОВЕ ЛАЗЕРА С ДИОДНОЙ НАКАЧКОЙ
10:00 16.07.2019
Впервые студенты БГУ будут проводить научные исследования с помощью оптического пинцета на основе лазера с диодной накачкой.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, это стало возможным благодаря разработанному учеными физического факультета БГУ научно-учебному комплексу по оптическому манипулированию микрообъектами. Руководителем проекта выступил заведующий кафедрой лазерной физики и спектроскопии Алексей Толстик. В авторский коллектив также вошли сотрудники этой же кафедры Дмитрий Горбач, Игорь Агишев и Елена Мельникова.
На данный момент БГУ является единственным белорусским вузом, внедрившим уникальное устройство в учебный процесс. Лазерный инструмент позволит совершенствовать теоретические знания и развить практические навыки в области оптики, лазерной физики и нанофотоники, физики наноматериалов и нанотехнологий, биофизики и биотехнологий.
Оптический прибор позволяет манипулировать микрообъектами, захватывать и перемещать их с помощью лазерных пучков, измерять силу захвата микрочастиц для световых полей различной структуры, поляризации и интенсивности. С помощью созданного лазерного пинцета можно изучить принцип работы оптических ловушек, которые способны удерживать на длительное время микрообъекты. Наиболее востребованы оптические ловушки в биоинженерии и нанотехнологиях, микро- и наномеханике, микрохирургии и др.
Использование оптического пинцета при выполнении лабораторных и курсовых работ безопасно. Специально созданная конструкция обеспечивает защиту студентов от лазерного излучения.
Разработанный в БГУ лазерный пинцет выполнен на основе технологии американского ученого Артура Эшкина, получившего Нобелевскую премию в 2018 году за изобретение оптического устройства.
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