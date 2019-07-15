ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.07.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ВПЕРВЫЕ СТУДЕНТЫ БГУ БУДУТ ПРОВОДИТЬ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ОПТИЧЕСКОГО ПИНЦЕТА НА ОСНОВЕ ЛАЗЕРА С ДИОДНОЙ НАКАЧКОЙ
10:00 16.07.2019

Впервые студенты БГУ будут проводить научные исследования с помощью оптического пинцета на основе лазера с диодной накачкой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, это стало возможным благодаря разработанному учеными физического факультета БГУ научно-учебному комплексу по оптическому манипулированию микрообъектами. Руководителем проекта выступил заведующий кафедрой лазерной физики и спектроскопии Алексей Толстик. В авторский коллектив также вошли сотрудники этой же кафедры Дмитрий Горбач, Игорь Агишев и Елена Мельникова.

На данный момент БГУ является единственным белорусским вузом, внедрившим уникальное устройство в учебный процесс. Лазерный инструмент позволит совершенствовать теоретические знания и развить практические навыки в области оптики, лазерной физики и нанофотоники, физики наноматериалов и нанотехнологий, биофизики и биотехнологий.

Оптический прибор позволяет манипулировать микрообъектами, захватывать и перемещать их с помощью лазерных пучков, измерять силу захвата микрочастиц для световых полей различной структуры, поляризации и интенсивности. С помощью созданного лазерного пинцета можно изучить принцип работы оптических ловушек, которые способны удерживать на длительное время микрообъекты. Наиболее востребованы оптические ловушки в биоинженерии и нанотехнологиях, микро- и наномеханике, микрохирургии и др.

Использование оптического пинцета при выполнении лабораторных и курсовых работ безопасно. Специально созданная конструкция обеспечивает защиту студентов от лазерного излучения.

Разработанный в БГУ лазерный пинцет выполнен на основе технологии американского ученого Артура Эшкина, получившего Нобелевскую премию в 2018 году за изобретение оптического устройства.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.07.2019
валюта курс
EUR 2.2910
USD 2.0310
RUB 3.2340
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.07.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2910 -0.0006
USD 2.0310 -0.0032
RUB 3.2340 +0.0071
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2850 2.2920
USD 2.0280 2.0320
RUB 3.2250 3.2340
подробнее

Конвертация в банках
на 15.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1250 1.1300
EUR/RUB 70.6000 71.1500
USD/RUB 62.7000 63.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте