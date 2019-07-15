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ЭКОНОМИКА РБ
СХЕМА ДВИЖЕНИЯ СТОЛИЧНОГО МАРШРУТА №1051-ТК «КОМАРОВСКИЙ РЫНОК – СТ. ЖДАНОВИЧИ» ИЗМЕНЯЕТСЯ С 1 АВГУСТА
09:42 16.07.2019
Схема столичного экспрессного маршрута №1051-ТК «Комаровский рынок – ст. Ждановичи» изменяется с 1 августа.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», от остановки «Строительно-выставочный комплекс» до остановки «2-я городская детская больница» движение автобусов в обоих направлениях будет организовано по улице Тимирязева без заезда в микрорайон Лебяжий.
Кроме того, из маршрута исключаются остановки «Мястровская», «Княгининская» и «Ильянская».
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