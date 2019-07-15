Схема столичного экспрессного маршрута №1051-ТК «Комаровский рынок – ст. Ждановичи» изменяется с 1 августа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», от остановки «Строительно-выставочный комплекс» до остановки «2-я городская детская больница» движение автобусов в обоих направлениях будет организовано по улице Тимирязева без заезда в микрорайон Лебяжий.

Кроме того, из маршрута исключаются остановки «Мястровская», «Княгининская» и «Ильянская».