На 1 июля 72,8% бюджета Минска обеспечено негосударственным сектором экономики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 67,8%. На организации государственного сектора приходится 27,2% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей – 1,7%, на физических лиц – 3,3%.

В Минске насчитывается 131,9 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики и почти 2,6 тыс. субъектов государственного сектора. Данными плательщиками внесено в бюджет платежей на сумму 4 482,7 млн. рублей и 1750,6 млн. рублей соответственно.