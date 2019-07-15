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ЭКОНОМИКА РБ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ ОБЕСПЕЧИЛ 72,8% БЮДЖЕТА МИНСКА НА НАЧАЛО ИЮЛЯ
09:23 16.07.2019
На 1 июля 72,8% бюджета Минска обеспечено негосударственным сектором экономики.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 67,8%. На организации государственного сектора приходится 27,2% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей – 1,7%, на физических лиц – 3,3%.
В Минске насчитывается 131,9 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики и почти 2,6 тыс. субъектов государственного сектора. Данными плательщиками внесено в бюджет платежей на сумму 4 482,7 млн. рублей и 1750,6 млн. рублей соответственно.
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