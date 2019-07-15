Подъездная автомобильная дорога республиканского значения от автомобильной дороги Р-15 Кричев – Орша – Лепель до автомобильной дороги Р-76 Орша – Шклов – Могилев свяжет республиканские автомобильные дороги со строящимся логистическим комплексом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, строительная готовность объекта по состоянию на 1 июля 2019 года – 66%. Планируемый срок ввода – декабрь 2019 года.

Строительство комплекса осуществляется в Оршанском районе в соответствии с указом №334 от 21 июля 2015 года «О создании мультимодального промышленно-логистического комплекса».

При посещении Оршанского района в 2018 году Александр Лукашенко отметил необходимость равномерного распределения производительных мощностей по Беларуси и что для этого нужно опираться на средние города, в том числе такие, как Орша.

Подъездная автомобильная дорога республиканского значения от автомобильной дороги Р-15 Кричев – Орша – Лепель до автомобильной дороги Р-76 Орша – Шклов – Могилев строится по параметрам II категории с цементобетонным покрытием и нагрузкой на одиночную ось 11,5 т. Протяженность возводимой дороги 12,111 км.

Нормативный срок строительства объекта 26 месяцев. Сметная стоимость строительства с учетом продолжительности строительства утверждена в сумме 48208,944 тыс. руб.

Для защиты от транспортного шума в д. Ломачино и д. Нижняя Веровойша предусматривается устройство шумозащитных экранов общей протяженностью 132 м.

На объекте ведутся работы по строительству трех мостов: через реку Адров длиной 99,85 м, через реку Холостовка длиной 40,2 м, через реку Ключникова длиной 36,8 м и путепровода через железную дорогу длиной 81,95 м.

По состоянию на 1 июля 2019 года выполнены следующие работы:

земляные работы по устройству насыпей и разработке выемок, монтажу труб, ведутся планировочные и укрепительные работы.

по дорожной одежде на всем протяжении уложен тощий бетон и выполнены работы по устройству выравнивающего слоя из песчаного асфальтобетона.

Что касается мостовых сооружений, на трех мостах и путепроводе через железную дорогу закончены работы по сооружению опор и монтажу балок. Ведутся работы по устройству мостового полотна и укреплению конусов.