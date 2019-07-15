|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
С НАСТУПЛЕНИЕМ ИЮЛЯ ЦЕНЫ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ БЕЛОРУССКОЙ СТОЛИЦЫ ДЕМОНСТРИРУЮТ УВЕРЕННЫЙ РОСТ
18:02 15.07.2019
С наступлением июля цены на вторичном рынке жилья белорусской столицы демонстрируют уверенный рост.
Как пишет информационно-аналитический центр Realt.by, общее изменение цен за последние 2 недели оказалось более значительным, чем за предыдущие 17. На данный момент индекс цен на квартиры в Минске составляет 1354 $/м2, что на 0,3% больше, чем неделей ранее.
Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю, c 8 по 15 июля 2019 года, на 0,4% и составила 1285 $/м2. Квадратный метр в новостройках столицы подорожал за последние три месяца на $ 45.
Предложение начало сокращаться ещё с наступлением лета, но на минувшей неделе процесс набрал приличный ход. Общее количество выставленных на продажу квартир уменьшилось на 3,4%. Такие темпы являются редкостью для обычной недели без праздников. Последний раз нечто подобное наблюдалось осенью 2017 года в период рекордно высокого спроса на квартиры.
На 5,5% за неделю сократилось предложение 1-комнатных квартир, «двушек» и «трешек» стало меньше на 3,4% и 2,1% соответственно.
Неделя прошла без изменений для 1-комнатных квартир, другие типы квартир подорожали. Рост у 2-комнатных квартир составил 0,2%, у 3-комнатных 0,5%. Что касается квартир с четырьмя комнатами, то они выросли в цене в среднем на 1%.
В четырёх районах по итогам недели было отмечено снижение цен. В Центральном и Фрунзенском оно составило 0,2%, в Ленинском и Первомайском — 0,1%. В остальных районах цены на квартиры росли, максимальные темпы были отмечены в Партизанском (+0,6%) и Заводском (+0,5%) районах.
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 781 $/м2 (+0,3%), Витебск — 600 $/м2 (-0,8%), Гомель — 618 $/м2 (-0,3%), Гродно — 702 $/м2 (+0,1%), Могилев — 609 $/м2 (-1%).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 15.07.2019
Курсы в банках
на 15.07.2019
Конвертация в банках
на 15.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте