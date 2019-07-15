С наступлением июля цены на вторичном рынке жилья белорусской столицы демонстрируют уверенный рост.

Как пишет информационно-аналитический центр Realt.by, общее изменение цен за последние 2 недели оказалось более значительным, чем за предыдущие 17. На данный момент индекс цен на квартиры в Минске составляет 1354 $/м2, что на 0,3% больше, чем неделей ранее.

Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю, c 8 по 15 июля 2019 года, на 0,4% и составила 1285 $/м2. Квадратный метр в новостройках столицы подорожал за последние три месяца на $ 45.

Предложение начало сокращаться ещё с наступлением лета, но на минувшей неделе процесс набрал приличный ход. Общее количество выставленных на продажу квартир уменьшилось на 3,4%. Такие темпы являются редкостью для обычной недели без праздников. Последний раз нечто подобное наблюдалось осенью 2017 года в период рекордно высокого спроса на квартиры.

На 5,5% за неделю сократилось предложение 1-комнатных квартир, «двушек» и «трешек» стало меньше на 3,4% и 2,1% соответственно.

Неделя прошла без изменений для 1-комнатных квартир, другие типы квартир подорожали. Рост у 2-комнатных квартир составил 0,2%, у 3-комнатных 0,5%. Что касается квартир с четырьмя комнатами, то они выросли в цене в среднем на 1%.

В четырёх районах по итогам недели было отмечено снижение цен. В Центральном и Фрунзенском оно составило 0,2%, в Ленинском и Первомайском — 0,1%. В остальных районах цены на квартиры росли, максимальные темпы были отмечены в Партизанском (+0,6%) и Заводском (+0,5%) районах.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 781 $/м2 (+0,3%), Витебск — 600 $/м2 (-0,8%), Гомель — 618 $/м2 (-0,3%), Гродно — 702 $/м2 (+0,1%), Могилев — 609 $/м2 (-1%).