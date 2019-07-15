В настоящее время Министерство здравоохранения Беларуси проводит работу по возможному снижению стоимости некоторых лекарственных средств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, в связи с этим специалисты страны проводят анализ стоимости лекарственных средств, в том числе приобретаемых гражданами за рубежом.

«В случае если вы пользуетесь покупками лекарственных средств в других странах, предлагаем вам принять участие в обсуждении и прислать в комментарии к закрепленной записи на странице Министерства здравоохранения в Facebook достоверную информацию, подтвержденную фото упаковки или чека – с указанием страны, города и др., о лекарствах, приобретенных за пределами республики, стоимость которых отличается от стоимости аналогичных лекарственных средств в Беларуси», – говорится в сообщении.