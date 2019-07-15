ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.07.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МИНЗДРАВ ПРОСИТ БЕЛОРУСОВ СООБЩАТЬ О ЦЕНАХ НА ЛЕКАРСТВА ЗА ГРАНИЦЕЙ
17:50 15.07.2019

В настоящее время Министерство здравоохранения Беларуси проводит работу по возможному снижению стоимости некоторых лекарственных средств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, в связи с этим специалисты страны проводят анализ стоимости лекарственных средств, в том числе приобретаемых гражданами за рубежом.

«В случае если вы пользуетесь покупками лекарственных средств в других странах, предлагаем вам принять участие в обсуждении и прислать в комментарии к закрепленной записи на странице Министерства здравоохранения в Facebook достоверную информацию, подтвержденную фото упаковки или чека – с указанием страны, города и др., о лекарствах, приобретенных за пределами республики, стоимость которых отличается от стоимости аналогичных лекарственных средств в Беларуси», – говорится в сообщении.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.07.2019
валюта курс
EUR 2.2910
USD 2.0310
RUB 3.2340
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.07.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2910 -0.0006
USD 2.0310 -0.0032
RUB 3.2340 +0.0071
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2850 2.2920
USD 2.0280 2.0320
RUB 3.2250 3.2340
подробнее

Конвертация в банках
на 15.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1250 1.1300
EUR/RUB 70.6000 71.1500
USD/RUB 62.7000 63.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте