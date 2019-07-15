Климатические обязательства Беларуси по Парижскому соглашению предусматривают уменьшение выбросов парниковых газов к 2030 году на 28% по сравнению с 1990 годом. Полоцк первым в Беларуси в 2011 году подписал Соглашение мэров и принял на себя обязательство на 20% снизить выбросы СО2 путем снижения потребления энергоресурсов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, жилищный сектор потребляет порядка 50% топливно-энергетических ресурсов.

С 2016 г. и до настоящего времени КУП «ЖКХ г.Полоцка» большое внимание уделяется сокращению потребления электрической энергии в местах общего пользования многоквартирных жилых домов. Это, прежде всего рациональное использование освещения этажных площадок, лестничных клеток, холлов, входных групп, дворовых территорий и др. При этом первоочередной задачей является обеспечение комфортных условий проживания. В конечном итоге этот комплекс мероприятий дает экономию средств населения и предприятия ЖКХ. Учитывая тот факт, что в ближайшие годы население будет оплачивать 100% стоимости затрат за потребленную в местах общего пользования электроэнергию, это является также заботой о благосостоянии людей.

Значительные результаты по экономии ресурсов получены за 2016-2018 годы за счет замены осветительного оборудования жилых домов на светодиодные светильники с фотоакустическими датчиками. В жилфонде Полоцка за этот период в соответствии с доведенным заданием и при финансовой поддержке Главного управления жилищно-коммунального хозяйства Витебского облисполкома внедрено 14200 светодиодных светильников.

Особенность оптической системы светодиодных светильников обеспечивает равномерное освещение пространства, отличную видимость для жильцов, существенно отличающуюся от освещенности, создаваемой лампами накаливания 25-40 Вт, которые обычно использовались для освещения мест общего пользования жилых домов. При этом светодиодные светильники экологичны, не выделяют углекислый газ, не содержат ртути и других токсичных материалов, а также значительно меньше потребляют электрической энергии.

Так, в 2015 г. фактическое потребление электрической энергии в местах общего пользования жилых домов Полоцка составляло 5396903 кВт×ч, а по итогам 2018 г., вместе с присоединенным жилфондам Полоцкого района, потребление электроэнергии составило 3415081 кВт*×ч. Фактическое снижение потребления электроэнергии составляет 1981822 кВ×*ч, в действующих тарифах 2019 г.- это 346026 руб. Тенденция снижения потребления продолжается. Так, за январь-май 2019 г. фактическое снижение потребления электроэнергии к уровню аналогичного периода 2018 года составило 511136 кВт×ч, в денежном выражении - это 89244 руб. Установленное оборудование продолжает работать с существенной экономией.