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ЭКОНОМИКА РБ
СБОРНАЯ БЕЛАРУСИ ЗАВОЕВАЛА ПЯТЬ МЕДАЛЕЙ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ В ТЕЛЬ-АВИВЕ
16:46 15.07.2019
Национальная сборная команда Беларуси завоевала пять медалей на 50-й Международной физической олимпиаде, которая прошла 7-15 июля в Тель-Авиве (Израиль).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, сборная Беларуси была представлена 5 участниками, все они являются победителями заключительного этапа республиканской олимпиады по учебному предмету «Физика» в 2018/2019 учебном году.
По итогам олимпиады белорусская команда завоевала пять медалей. Евгений Дедков, выпускник государственного учреждения образования «Гимназия №1 г. Борисова», стал обладателем золотой медали. В 2018 году на 49-й Международной олимпиаде в Лиссабоне Евгений был награжден серебряной медалью, в этот же раз показал более высокий результат. Александр Каленчиц, Алексей Быков, Михаил Макей, выпускники государственного учреждения образования «Лицей Белорусского государственного университета», и Андрей Коцевич, выпускник государственного учреждения образования «Лицей № 1 имени А.С.Пушкина г.Бреста», награждены бронзовыми медалями. Руководитель команды – Анатолий Слободянюк (БГУ).
Международная физическая олимпиада (IPhO) – ежегодные соревнования среди учащихся разных стран в знании физики и умении пользоваться ее методами. Олимпиада состоит из двух туров – теоретического, на котором участникам предлагаются три-четыре теоретические задачи, и экспериментального, в ходе которого учащиеся должны выполнить одно или два задания. Туры проводятся в разные дни, на каждый из них выделяется по пять часов. Задачи для олимпиады готовятся представителями страны-организатора.
Это престижное интеллектуальное состязание в умении решать сложнейшие задачи по физике собрало 364 участника из 78 стран мира.
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