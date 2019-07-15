Очередное заседание Секторального совета квалификаций при Министерстве экономики состоялось 12 июля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, в ходе заседания были рассмотрены ход работы по разработке Секторальной рамки квалификаций в сфере бизнес-управления; проект профессионального стандарта на вид трудовой деятельности «Управление коммерческой организацией».

Кроме того, обсуждалась организация подготовки концептуальных предложений по совершенствованию подготовки управленческих кадров для национальной экономики в проект программного документа по развитию национальной системы образования на 2021-2025гг.

По итогам заседания принято решение о дополнительном рассмотрении проекта профессионального стандарта «Управление коммерческой организацией» на площадке Республиканской ассоциации предприятий промышленности «БелАПП». Это позволит максимально полно учесть предложения и замечания заинтересованных, что является исключительно актуальным для последующего использования профессионального стандарта в практической работе кадровых служб субъектов хозяйствования всех форм собственности.

Ранее Министерством экономики проведена широкая информационно-разъяснительная работа со всеми заинтересованными по проекту данного документа, он согласован с Советом по развитию предпринимательства, получено его одобрение Федерацией профсоюзов Беларуси.

Секторальным советом квалификаций предложено рассмотреть на ближайшем заседании Республиканского совета по развитию системы бизнес-образования доработанный проект профессионального стандарта и концептуальные предложения по развитию системы бизнес-образования на среднесрочную перспективу в отношении их последующего включения в проект программного документа по развитию национальной системы образования Беларуси.

Министерство экономики рассматривает принятие проекта профессионального стандарта «Управление коммерческой организацией» и включение мероприятий по развитию системы бизнес-образования в состав программного документа по развитию национальной системы образования Республики Беларусь на среднесрочную перспективу в качестве важных шагов на пути к организации массовой подготовки управленческих кадров новой формации, способных работать в условиях четвертой промышленной революции.