|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРОЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА «УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ» РАССМОТРЕН НА СЕКТОРАЛЬНОМ СОВЕТЕ КВАЛИФИКАЦИЙ ПРИ МИНЭКОНОМИКИ
16:22 15.07.2019
Очередное заседание Секторального совета квалификаций при Министерстве экономики состоялось 12 июля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, в ходе заседания были рассмотрены ход работы по разработке Секторальной рамки квалификаций в сфере бизнес-управления; проект профессионального стандарта на вид трудовой деятельности «Управление коммерческой организацией».
Кроме того, обсуждалась организация подготовки концептуальных предложений по совершенствованию подготовки управленческих кадров для национальной экономики в проект программного документа по развитию национальной системы образования на 2021-2025гг.
По итогам заседания принято решение о дополнительном рассмотрении проекта профессионального стандарта «Управление коммерческой организацией» на площадке Республиканской ассоциации предприятий промышленности «БелАПП». Это позволит максимально полно учесть предложения и замечания заинтересованных, что является исключительно актуальным для последующего использования профессионального стандарта в практической работе кадровых служб субъектов хозяйствования всех форм собственности.
Ранее Министерством экономики проведена широкая информационно-разъяснительная работа со всеми заинтересованными по проекту данного документа, он согласован с Советом по развитию предпринимательства, получено его одобрение Федерацией профсоюзов Беларуси.
Секторальным советом квалификаций предложено рассмотреть на ближайшем заседании Республиканского совета по развитию системы бизнес-образования доработанный проект профессионального стандарта и концептуальные предложения по развитию системы бизнес-образования на среднесрочную перспективу в отношении их последующего включения в проект программного документа по развитию национальной системы образования Беларуси.
Министерство экономики рассматривает принятие проекта профессионального стандарта «Управление коммерческой организацией» и включение мероприятий по развитию системы бизнес-образования в состав программного документа по развитию национальной системы образования Республики Беларусь на среднесрочную перспективу в качестве важных шагов на пути к организации массовой подготовки управленческих кадров новой формации, способных работать в условиях четвертой промышленной революции.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 15.07.2019
Курсы в банках
на 15.07.2019
Конвертация в банках
на 15.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте