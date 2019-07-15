ОАО «Авиакомпания «Белавиа» 15 июля выполнило первый регулярный рейс по маршруту Минск-Мюнхен-Минск.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, полеты будут осуществляться 4 раза в неделю по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям с вылетом из Минска в 12.30 и прибытием в Международный аэропорт Мюнхен имени Франца-Йозефа Штрауса в 13.35. Обратный рейс из Мюнхена будет вылетать в 14.15 по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям с прилетом в Национальный аэропорт «Минск» в 17.15. Время для всех аэропортов указано местное.

«Открытие рейса в Мюнхен стало действительно знаковым событием, к которому мы готовились в течение нескольких лет. Авиационные власти Беларуси и Германии весной текущего года достигли соглашения об увеличении частоты и маршрутов полетов для авиаперевозчиков двух государств. Благодаря этому решению «Белавиа» смогла добавить это новое направление в свою маршрутную сеть. Мы рассчитываем, что наши страны станут ближе во всех отношениях: для развития деловых контактов, межкультурного диалога, укрепления торгово-экономических взаимоотношений. Для наших гостей аэропорт Минска может стать удобным международным узловым портом для полётов в другие страны. Расписание полётов составлено так, чтобы пассажиры могли комфортно осуществить пересадку на интересующие их рейсы. Также белорусы смогут познакомиться с культурой одного из интереснейших городов Европы, что будет способствовать культурной интеграции Минска и Мюнхена», - сказал генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Анатолий Гусаров.

Полеты будут осуществляться на воздушных судах Embraer-175 вместимостью 76 мест. Время в пути составит около 2-х часов.

Стоимость авиабилетов в одну сторону составляет от 115 евро и от 255 евро — туда-обратно, включая таксы и сборы. Билеты доступны для покупки на сайте перевозчика belavia.by.

Международный аэропорт Мюнхен стал четвертым аэропортом по немецкому направлению в маршрутной сети авиакомпании «Белавиа». На данный момент белорусский перевозчик выполняет регулярные рейсы в аэропорты Берлина, Франкфурта и Ганновера.

«Мы с радостью встречаем авиакомпанию «Белавиа» в Международном аэропорту Мюнхена. Этот маршрут уже давно востребован, так как Минск всегда был одним из самых популярных направлений в Мюнхене», - отметил генеральный директор аэропорта Мюнхена Михаэль Керклох.

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков отметил актуальность расширения географии полетов «Белавиа» в Германию с учетом высокой интенсивности двусторонних контактов и сотрудничества в разных сферах. Отметил серьезную подготовительную работу, проделанную по линии внешнеполитических ведомств, авиационных властей и загранпредставительств двух стран.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в МИДе, заместитель министра иностранных дел Беларуси выразил надежду на то, что открытие нового авиамаршрута, в дополнение к трем действующим, в один из крупнейших городов Германии послужит активизации деловых связей, туризма и иных направлений взаимодействия.