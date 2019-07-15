ЭКОНОМИКА РБ

ПЕРВЫЙ ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 17 ИЮЛЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ

15:50 15.07.2019 Первый заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Гродненской области Тамара Стасевич проведет 17 июля прямую телефонную линию. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гродненской области, задать вопросы можно с 9.00 до 13.00 по телефону 8 (0152) 45-30-02.