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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУЧШИЕ ОБРАЗЦЫ БЕЛОРУССКОГО КНИГОИЗДАНИЯ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА МОСКОВСКОЙ КНИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ
14:55 15.07.2019

Беларусь по приглашению организаторов выступит в качестве Почетного гостя 32-й Московской международной книжной выставки-ярмарки, которая пройдет 4-8 сентября в столице России.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве информации, на коллективном стенде «Книги Республики Беларусь» будут представлены лучшие образцы белорусского книгоиздания, пройдут презентации издательских проектов, посвященных знаковым событиям – Году малой родины в Беларуси, 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, а также совместных проектов писателей Беларуси и России.

Кроме того, на различных площадках Москвы запланировано проведение встреч с авторами, семинаров, профессиональных переговоров. Одним из основных мероприятий станет круглый стол, посвященный вопросам сотрудничества в сфере взаимных переводов, публикаций и изданий.

Белорусская делегация примет участие в церемонии награждения лауреатов Международного конкурса государств-участников СНГ «Искусство книги», на котором белорусские издания были отмечены 20 дипломами во всех объявленных номинациях. В том числе высшей наградой конкурса – «Гран-при».

В рамках выставки планируется также передача комплекта книг белорусских издателей Федеральной национально-культурной автономии «Белорусы России» в рамках Государственной программы «Культура Беларуси».
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