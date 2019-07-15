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ЭКОНОМИКА РБ


ДАТА-ЦЕНТР VELCOM | A1 ПРЕДСТАВИЛ ОБЪЕКТНОЕ ХРАНИЛИЩЕ
14:38 15.07.2019

Дата-центр Velcom | A1 представил объектное хранилище.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в рамках сервиса voblaka, предоставляющего доступ к виртуальной инфраструктуре дата-центра, запущено объектное хранилище. Новая услуга позволяет хранить данные под защитой и предоставляет быстрый доступ к практически бесконечным объемам данных.

«Объектное хранилище на базе платформы voblaka» – гибко масштабируемое и надежное решение, обладающее рядом преимуществ в сравнении с хранением файлов в файловой системе – таких как масштабируемость, надежность и скорость.

Отличительная черта объектного хранилища – способ хранения данных. Они не помещаются в иерархию каталогов, а располагаются в плоском адресном пространстве в виде отдельных объектов. У каждого такого файла есть уникальный адрес, по которому его и определяют те или иные приложения.

Доступ к объектному хранилищу осуществляется на базе защищенного протокола HTTP(S). При этом все данные из хранилища могут быть легко интегрированы с необходимым прикладным программным обеспечением и использоваться по своему прямому назначению: например, для резервного копирования и восстановления, аналитики или создания архивов.

Услуга позволяет хранить огромные объемы данных на территории страны, а благодаря минимальным сетевым задержкам доступ к ним обеспечивается крайне быстро. При этом клиенты оплачивают только используемое место: сервис предоставляется по принципу оплаты по мере потребления (pay-as-you-go), что делает такой вариант хранения данных экономически выгодным.

Услуга «Объектное хранилище на базе платформы voblaka» полностью совместима с файловым хостингом Amazon S3 (Simple Storage Service). Воспользоваться ей могут юридические лица как из числа действующих, так и новых абонентов Velcom | A1.
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