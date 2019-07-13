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ЭКОНОМИКА РБ


ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ТОРГОВЛЯ ОБСУЖДАЮТСЯ НА СЕМИНАРЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДИППРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И КОНСУЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ БЕЛАРУСИ
14:10 15.07.2019

15-19 июля в Минске проходит ежегодный семинар руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси.

На открытии мероприятия министр иностранных дел Владимир Макей подчеркнул, что основной целью ежегодного семинара послов является решение практических задач, стоящих перед белорусской дипломатией. На повестке дня — обсуждение ключевых вопросов совместной работы, анализ выполнения поручений на внешнеполитическом и внешнеэкономическом треке, выработка общей стратегии и тактики по основным направлениям деятельности белорусских загранучреждений.

Ключевой темой обучающего семинара станет внешнеэкономическая деятельность и торговля, наращивание экспорта белорусских товаров и услуг. Будут обсуждены вопросы продвижения образовательного, спортивного и туристического потенциала Беларуси, их экспортная составляющая, проведение в нашей стране крупных международных политических и спортивных форумов.

Отдельное внимание планируется уделить участию нашей страны в Евразийском экономическом союзе, председательство в котором перейдет к Беларуси в 2020 году, и взаимодействию со странами-партнерами.

«Наша страна нацелена на построение полноценного экономического союза, в котором на практике обеспечивались бы равные условия для субъектов хозяйствования, свободное передвижение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Союза, в котором на деле проводились бы единые отраслевые политики», – подчеркнул министр.

Программой пребывания глав загранучреждений в Минске предусмотрены также деловые встречи с руководителями министерств и ведомств нашей страны. Послы прослушают лекции в Академии управления при президенте Беларуси, примут участие в круглых столах и проведут индивидуальные встречи с топ-менеджментом предприятий-экспортеров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, запланированы встречи с руководством правительства Беларуси, рабочих групп Национального собрания по сотрудничеству с парламентами зарубежных государств, председателем Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, состоятся выездные мероприятия, посещение БелТПП, предприятий «БЕЛДЖИ» и «БЕЛАЗ», Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень».
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