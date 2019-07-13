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ЭКОНОМИКА РБ


КОЛИЧЕСТВО «САМОЗАНЯТЫХ» В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОСЛО ПОЧТИ НА ТРЕТЬ
13:55 15.07.2019

В Витебской области количество «самозанятых» физических лиц в сравнении с первым полугодием 2018 года увеличилось более чем на 30% и составило 3775 человек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, основной рост числа плательщиков произошел за счет граждан, осуществлявших парикмахерские и косметические услуги, репетиторство, реализацию на торговых местах на рынках, изготовленных этими физическими лицами хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции.

Наибольшее число плательщиков единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц осуществляли деятельность в Витебске, Орше, Полоцке и Новополоцке.
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