Комитетом госконтроля Могилевской области и другими контролирующими органами в апреле-мае 2019 года в ходе обследования 107 животноводческих объектов и 57 мехдворов 56 организаций всех районов области выявлено более 750 недостатков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, это ненадлежащее навозоудаление на МТФ, занавоженность сараев, навозохранилищ и прифермских территорий (выявлены на 69% обследованных ферм); необходимость ремонта зданий и помещений МТФ (53%); неудовлетворительное состояние территорий ферм, их захламленность, неполное огораживание (25%); проблемы с организацией водопоения и кормления скота (16%), обеспечением подстилочным материалом (11%). Отмечены недостаточные темпы ремонта сельхозтехники, ее ненадлежащее хранение (установлены на 56% проверенных объектов); беспорядок на территории мехдворов, в складах и ангарах (32%); нарушения при хранении металлолома и шин (30%); требующие ремонта здания (25%).

Местными органами власти обеспечивается принятие мер по наведению технологического и санитарного порядка в сельхозорганизациях с учетом замечаний контролеров. Однако пока не устранена в полном объеме примерно десятая часть недостатков, выявленных Комитетом госконтроля. Речь идет о требующем значительных затрат ремонте сельхозтехники, кровель складов и коровников, плиточного покрытия в доильно-молочных блоках, а также сносе аварийных объектов.

В ходе контроля за выполнением ранее вынесенных предписаний в мае-июне госконтролеры выявили аналогичные упущения. Это ненадлежащее содержание животноводческих объектов, недостаточная работа по поддержанию технологического и санитарного порядка. Повторно в перечень нарушителей попали ОАО «Амкодор-Шклов», ОАО «Новогородищенское» и ЗАО «Большие Славени» Шкловского района, КСУП «Добрость» и ОАО «Кричеврайагропромтехснаб» Кричевского района, ОАО «Осиповичиагропромтехснаб» и ОАО «Березина-Агро-Люкс» Осиповичского района и др.