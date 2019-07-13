Цены на продовольственные товары в Минске в июне 2019 года по сравнению с маем текущего года снизились на 0,3 процентных пункта, с начала года – выросли на 2,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, непродовольственные товары подорожали по сравнению с маем 2019 г. на 0,3 процентных пункта, с начала года. – на 2,7%.

Индекс цен на услуги в июне 2019 г. по сравнению с маем 2019 г. составил 100,5%, с декабрем 2018 г. – 104,2%.