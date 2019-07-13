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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ В МИНСКЕ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 2,8%
13:07 15.07.2019
Цены на продовольственные товары в Минске в июне 2019 года по сравнению с маем текущего года снизились на 0,3 процентных пункта, с начала года – выросли на 2,8%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, непродовольственные товары подорожали по сравнению с маем 2019 г. на 0,3 процентных пункта, с начала года. – на 2,7%.
Индекс цен на услуги в июне 2019 г. по сравнению с маем 2019 г. составил 100,5%, с декабрем 2018 г. – 104,2%.
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