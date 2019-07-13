ОАО «Знамя индустриализации» (Витебск) в текущем году не выплатило в срок и полном объеме заработную плату, расчеты при увольнении, а также средний заработок за время трудовых отпусков. Это показала проведенная Прокуратурой Витебской области проверка предприятия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, несмотря на отсутствие достаточных денежных ресурсов и значительную кредитную нагрузку, исполнение нанимателем обязанности об оплате труда носит первостепенный характер, в ином случае права работников существенно нарушаются.

Указом №344 от 30 августа 1996 года «О своевременной выплате заработной платы, пенсий, стипендий и пособий» установлена персональная ответственность руководителей предприятий (организаций) независимо от формы собственности за своевременность выплаты заработной платы и внесение платежей в бюджет вплоть до освобождения от занимаемых должностей.

За ненадлежащее выполнение своих обязанностей по инициативе прокуратуры области директор предприятия привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.19 (нарушение законодательства о труде) Кодекса об административных нарушениях в виде штрафа в размере 4 базовых величин.

Кроме того, о наличии задолженности перед работниками предприятие не уведомляло орган статистики, что привело к искажению государственной статистической отчетности.

В этой связи прокуратурой области приняты меры реагирования.

ВА частности, виновное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 23.18 (нарушение порядка представления данных государственной статистической отчетности) Кодекса об административных нарушениях в виде штрафа в размере 25 базовых величин.

По предписанию прокурора статистические сведения по вопросам оплаты труда приведены в соответствие с реальным положением дел.

В отношении должностного лица бухгалтерии предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 427 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

В ходе проверки вскрыт и ряд иных нарушений трудового законодательства, в том числе при выплате авансов командированным работникам. В связи с чем работник бухгалтерской службы привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 9.19 Кодекса об административных нарушениях в виде штрафа в размере 2 базовых величин.

Выявленные нарушения наряду с недостатками в иных сферах деятельности предприятия (об обращениях граждан и юридических лиц, об административных процедурах, при ведении договорной и претензионно-исковой работы и др.) явились основанием для внесения представления в наблюдательный совет ОАО «Знамя индустриализации», в котором потребовано устранить нарушения законодательства в работе профильных служб предприятия, иных виновных лиц привлечь к ответственности.

Рассмотрение акта надзора находится на контроле в прокуратуре Витебской области.