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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 17 ИЮЛЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
12:39 15.07.2019
Заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Витебской области Юрий Майстренок проведет 17 июля прямую телефонную линию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, задать вопросы можно с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (0212) 49-36-62.
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