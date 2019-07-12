По результатам камерального контроля с использованием АИС «Учет счетов-фактур» и других информационных ресурсов, проведенного налоговыми инспекциями Гомельской области в 1 полугодии 2019 года, субъектами хозяйствования области поданы уточненные налоговые декларации с увеличением сумм налогов, подлежащих доплате в бюджет, на 9,1 млн руб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гомельской области, на 7,9 млн руб. уменьшена сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возврату плательщикам из бюджета.

В ходе камерального контроля установлены факты занижения налоговой базы по НДС и завышения налоговых вычетов, а также неполной уплаты акцизов, налога на прибыль, единого налога на вмененный доход, налога при упрощенной системе налогообложения, налога на недвижимость, земельного налога и т.д.

В случаях выявления налоговыми органами в ходе проведения камерального контроля нарушений на ранней стадии плательщикам предоставляется возможность добровольно исполнить налоговые обязательства посредством представления уточненных налоговых деклараций. Это позволяет субъектам предпринимательской деятельности избежать применения мер административной ответственности.