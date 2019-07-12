Из числа предусмотренных Национальным планом действий по развитию зеленой экономики до 2020 года мероприятий 30% успешно завершены. Об этом сообщила начальник главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Екатерина Кузнецова.

«При разработке плана мы ориентировались на передовой международный опыт, зарубежные стратегии экологизации экономики. «Зеленая экономика» стремится объединить все составляющие устойчивого развития – экономический рост, минимизацию воздействия на окружающую среду, соблюдение принципов социальной справедливости. Беларусь, как и другие современные государства, развивается именно в этом направлении. План действий включает в себя законодательные вопросы, создание условий для устойчивого потребления и производства. Важными составляющими также являются развитие городской мобильности, умных городов, информационно-образовательные мероприятия, научное обеспечение, кадровые вопросы. Из числа предусмотренных планом мероприятий 30% успешно завершены, 70% еще реализуются», – сказала Е. Кузнецова.