|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПОЧТИ ТРЕТЬ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПЛАНОМ ДЕЙСТВИЙ ПО РАЗВИТИЮ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ МЕРОПРИЯТИЙ УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНА
11:33 15.07.2019
Из числа предусмотренных Национальным планом действий по развитию зеленой экономики до 2020 года мероприятий 30% успешно завершены. Об этом сообщила начальник главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Екатерина Кузнецова.
«При разработке плана мы ориентировались на передовой международный опыт, зарубежные стратегии экологизации экономики. «Зеленая экономика» стремится объединить все составляющие устойчивого развития – экономический рост, минимизацию воздействия на окружающую среду, соблюдение принципов социальной справедливости. Беларусь, как и другие современные государства, развивается именно в этом направлении. План действий включает в себя законодательные вопросы, создание условий для устойчивого потребления и производства. Важными составляющими также являются развитие городской мобильности, умных городов, информационно-образовательные мероприятия, научное обеспечение, кадровые вопросы. Из числа предусмотренных планом мероприятий 30% успешно завершены, 70% еще реализуются», – сказала Е. Кузнецова.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 12.07.2019
Курсы в банках
на 15.07.2019
Конвертация в банках
на 15.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте