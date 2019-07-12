Комитет государственного контроля 24-28 июня провел мониторинг подготовки к уборочной кампании 80 сельхозорганизаций Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в ходе проверки установлены факты низкой готовности зерноуборочной техники, зерносушильного хозяйства, а также неготовности складов к приемке зерна на хранение (не проведена дезинсекция помещений, ремонт и т.д.). Выявлены приписки по готовности техники и сушильного хозяйства.

В частности, низкая готовность зерноуборочных комбайнов была установлена в 33 сельхозорганизациях республики, в 12 из них выявлено искажение отчетности (техника числится исправной). И это при том, что в некоторых хозяйствах комбайны даже не были сняты с длительного хранения.

Так, в ОАО «Телеханы-Агро» Ивацевичского района на 25 июня неисправными были 4 из 5 имеющихся зерноуборочных комбайнов. Между тем в оперативной отчетности райсельхозпрода они числились как исправные.

В КУСХП «Улльский» Шумилинского района на 27 июня из 7 зерноуборочных комбайнов только один КЗС-1218 был на ремонте, остальные 6 комбайнов находились на хранении (ремонтные работы даже не начинались). Однако предприятие отчиталось в райсельхозпрод о готовности 7 комбайнов.

В СУП «Северный» Городокского района на 28 июня из 10 комбайнов были исправны только два КЗС-1218, еще 3 комбайна были в стадии ремонта. Как пояснили в хозяйстве, из-за занятости механизаторов на заготовке кормов к ремонту остальных 5 комбайнов даже не приступали.

В ОСП филиал «Золотая Дубрава» ОАО «Калинковичирайагросервис» Калинковичского района на 27 июня готовность зерноуборочных комбайнов составляла лишь 17% (5 из 6 были неисправны). К слову, готов к уборочным работам только новый комбайн, поступивший в хозяйство в текущем году.

В ОАО «Капличи» Калинковичского района готовность зерноуборочных комбайнов, исходя из оперативной отчетности, составляла 50%, а фактически к уборке зерновых был подготовлен лишь один КЗС-1218 из 4 имеющихся.

В КСУП «Русь-Агро» и КСУП «Слава труду» Дятловского района на 25 июня исправными были лишь по 2 зерноуборочных комбайна из 10 и 8 соответственно.

В ОАО «Крупский райагросервис» Крупского района на 25 июня неисправными были 7 из 9 зерноуборочных комбайнов. В филиале «Пищевик-Агро» ОАО «Красный пищевик» Бобруйского района к уборке урожая на 24 июня были подготовлены только 3 из 5 имеющихся комбайнов.

Низкая готовность комбайнов отмечена также в некоторых хозяйствах Ветковского, Слонимского, Лидского, Пуховичского и Климовичского районов.

Не решены вопросы обеспечения сельхозорганизаций механизаторскими кадрами для укомплектования экипажей зерноуборочных комбайнов. По этой причине в некоторых хозяйствах не ведется подготовка комбайнов к уборке урожая. Так, в ОАО «Родина» Калинковичского района на 27 июня к ремонту 4 комбайнов не приступали из-за отсутствия механизаторов (из 6 комбайнов в исправном состоянии только 2). В ЛРСУП «Можейково» Лидского района на 26 июня по причине отсутствия механизаторов не проводили ремонт 3 зерноуборочных комбайнов.

Не лучшим образом подготовлены к приемке зерна зерносушильные комплексы и складские помещения, что может повлиять на своевременность доработки зерна и его сохранность. Так, в 24 хозяйствах не были подготовлены зерносушильные комплексы, в 18 – склады для приемки урожая.

На 25 июня еще не приступили к подготовке зерноочистительно-сушильных комплексов в КСУП «Новодевятковичи» Слонимского, КУСХП «Улльский» Шумилинского районов.

В КСУП «Березина-агропродукт» Молодечненского района на 25 июня не был подготовлен к работе зерносушильный комплекс КЗС-10 (он не очищен от мусора, в загружных и выгружных ямах оставалось прошлогоднее зерно, не отремонтирована топка).

В филиале «Воротынь» ОАО «БЗТДиА» Бобруйского района зерносушильный комплекс КЗС-30 не был очищен от остатков отходов. К ремонту 1 из 2 напольных сушилок в хозяйстве приступили только в день проведения мониторинга 24 июня.

Не проведена дезинсекция складских помещений для хранения зерна на 26 июня в РСУП «Совхоз «Лидский», КСУП «Ваверка-Агро» и КСУП «Бердовка-Агро» Лидского района, в ОАО «Экспериментальная база «Дашковка» и ОАО «Могилевская райагропромтехника» Могилевского района.

Особую тревогу вызывает низкая обеспеченность хозяйств средствами пожаротушения. Например, нехватка огнетушителей выявлена в ходе мониторинга в ОАО «Могилевская райагропромтехника» и ОАО «Экспериментальная база «Дашковка» Могилевского района, ЗАО «Полыковичское» и ОАО «Шкловский агросервис» Шкловского района, филиале «Воротынь» ОАО «БЗТДиА Бобруйского, ОСП «Подсобное хозяйство» ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод» Климовичского района.

Обеспокоенность вызывают состояние трудовой дисциплины механизаторов и соблюдение правил техники безопасности (это чревато повреждением дорогостоящей сельскохозяйственной техники).

В ОАО «Белыничский райагропромтехснаб» Белыничского района 30 июня при уборке рапса загорелся зерноуборочный комбайн КЗС-1218. Механизатор был в состоянии алкогольного опьянения.

Аналогичная ситуация была в КСУП «Краковка» Ошмянского района, где 11 июня во время заготовки кормов произошло возгорание кормоуборочного комбайна КВК-800. Огнем повреждено оборудование моторного отсека, кабина и колеса. Предполагаемая причина пожара – неисправность проводки электрооборудования. По информации Гродненского областного управления МЧС, работающий на кормоуборочном комбайне механизатор находился в состоянии алкогольного опьянения.

Комитет государственного контроля в настоящее время проводит мониторинг хода уборочных работ.