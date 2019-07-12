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ЭКОНОМИКА РБ


ПЛАТЕЖИ НДС СФОРМИРОВАЛИ 43,7% ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СТОЛИЦЫ ЗА ПОЛУГОДИЕ
11:10 15.07.2019

Значительная часть доходов консолидированного бюджета столицы (43,7% в общем объеме поступлений) в первом полугодии сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Минску, весомы объемы платежей по подоходному налогу (16,4%), налогу на прибыль (11,0%), акцизам (4,8%), налогу на доходы (2,3%), налогу на недвижимость (2,2%), налогу при упрощенной системе налогообложения (2,0%), земельному налогу (1,7%).
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