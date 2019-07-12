За 1 полугодие 2019 года контролерами-ревизорами пассажирских поездов Белорусской железной дороги осуществлен контроль в более чем в 28,5 тыс. поездах, что почти на 600 поездов больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Белорусской железной дороги, основное внимание уделялось поездам городских и региональных линий экономкласса, на долю которых пришлось 96% от общего количества всех проверенных. По результатам контроля за 1 полугодие 2019 года в отношении 4195 граждан вынесены постановления о наложении административного взыскания за безбилетный проезд, из них 3 403 гражданина уплатили штраф на месте.

За курение (потребление) табачных изделий в запрещенных для этого местах привлечено к административной ответственности 76 человек.

В результате контроля в поездах взыскано 89,7 тыс. рублей штрафа и тарифа.

Напомним, что в настоящее время штраф за безбилетный проезд в поездах городских линий составляет от 0,5 до 1 базовой величины, штраф за безбилетный проезд пассажиров в поездах региональных линий — 0,7 базовой величины, в межрегиональных и международных линиях — 1 базовую величину.

Также законодательством Республики Беларусь предусмотрена административная ответственность (штраф) за неоплаченный провоз ручной клади, количество или размер которой превышают установленные законодательством нормы бесплатного провоза (весом более 36 килограммов, размером по сумме трех измерений, превышающим 200 сантиметров).

Кроме того, Белорусская железная дорога напоминает, что с 27 июля 2019 года запрещаются курение (потребление) табачных изделий, использование электронных систем курения, систем для потребления табака (за исключением специально созданных мест) во всех видах транспорта общего пользования, в помещениях и на территориях железнодорожных станций, предназначенных для обслуживания пассажиров железнодорожного транспорта общего пользования.

Курение (потребление) табачных изделий в запрещенных местах влечет наложение штрафа в размере до 4 базовых величин (с 1 января 2019 года базовая величина составляет 25,5 рубля).