В Беларуси совместно с Международным банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком готовится проект по повышению энергоэффективности в действующем жилфонде. Об этом сообщил начальник отдела научно-технической политики и внешнеэкономических связей Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Беларуси Андрей Миненков.

«Жильцам домов, которые входят в перечень для капитального ремонта, будут предлагаться меры по повышению энергоэффективности. Комплекс мероприятий предполагает, в том числе, утепление фасадов, кровли, замену окон и входных дверей при необходимости. Работы в минимальном или максимальном объеме будут проводиться по желанию жильцов. Предполагается, что на первоначальном этапе МБРР и ЕИБ дадут деньги, чтобы запустить проект. Затем граждане будут возвращать только определенную часть этих средств, так как в этой работе будут задействованы средства местных бюджетов. Объем финансирования в целом по проекту планируется около 180 млн евро от двух банков в равных долях», – сказал А. Миненков.

Пилотные проекты будут реализованы в Гродненской и Могилевской областях.