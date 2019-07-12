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ЭКОНОМИКА РБ


МЯСНИКОВИЧ ПРЕДЛОЖИЛ ПРИВЛЕКАТЬ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ УЧАСТВОВАТЬ В КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ЖИЛОГО ФОНДА
10:23 15.07.2019

Ситуация в целом в городе Минске стабильна, нет необходимости для принятия каких-либо специальных мер или усилий. Это подчеркнул председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович в рамках посещения промышленных предприятий Заводского района Минска.

Но есть вопросы, которые хотелось бы решать более успешно. Один из них — капитальный ремонт жилого фонда и благоустройство дворовых территорий.

«Это вопрос, с которым человек сталкивается каждый день. У вас должен быть банк данных с соответствующей информацией, вы должны понимать, что делать в этом направлении», - сказал он, обращаясь к руководству администрации района.

Сегодня практически весь жилой фонд находится в частной собственности, напомнил Михаил Мясникович, которого цитирует сайт Совета Республики Национального собрания.

«Надо проводить работу с собственниками жилья в том направлении, чтобы они каким-то образом участвовали в капитальном ремонте. Надо составлять долгосрочные программы ремонта жилого фонда и постепенно уходить от бюджетного финансирования. Нужен переходный период, в процессе которого будет уменьшаться доля бюджетного финансирования и увеличиваться доля средств граждан. Для этого должны быть соответствующие счета, большая разъяснительная работа, усилия органов местного самоуправления. Рано или поздно этим придется заниматься», - сказал он.
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