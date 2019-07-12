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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ РАЗРАБАТЫВАЮТ СИСТЕМУ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
09:55 15.07.2019
В Беларуси разрабатывают систему оценки экологической составляющей устойчивого развития регионов. Об этом сообщила заведующий сектором эколого-экономических проблем Института экономики Национальной академии наук Беларуси, кандидат экономических наук Надежда Батова.
«Мы совместно с Минприроды разрабатываем систему оценки экологической составляющей устойчивого развития регионов. Думаю, к концу года завершим эту работу. Благодаря этому региональное развитие в сфере зеленой экономики получит новый импульс, так как будет возможность отслеживать, какие регионы стали лидерами по этому показателю. Такая работа будет проводиться впервые», – сказала Н. Батова.
Развитие электротранспорта способствует продвижению принципов зеленой экономики. Первый белорусский электромобиль, созданный сотрудниками НАН Беларуси на базе Geely, презентовали в августе 2017 года, сейчас образец дорабатывается. Белорусско-британское предприятие «Юнисон» и китайская компания Zotye International Automobile Trading в прошлом году подписали соглашение об организации в Беларуси сборочного производства 30 тыс. электромобилей марки Zotye с высокой степенью локализации до 2022 года для последующей эксклюзивной поставки продукции на рынки стран СНГ.
Кроме того, в Беларуси растет число электрозарядных станций. Также важным для развития зеленой экономики является экологическое строительство, органическое сельское хозяйство и экотуризм.
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