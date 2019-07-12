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ЭКОНОМИКА РБ


БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛА ВВОЗ НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННОЙ ПОСУДЫ НА 40 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
09:42 15.07.2019

Сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза крупной партии немецкой посуды.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, при проведении специального мероприятия в непосредственной близости от белорусско-польской границы в Бресте остановлен микроавтобус FORD с прицепом под управлением гражданина Франции. При осмотре машины обнаружено свыше 350 единиц столовой посуды, общая стоимость которой составила более 40 тыс. рублей.

Установлено, что коммерческая партия посуды ввезена на территорию ЕАЭС различными гражданами под видом товаров для личного пользования и после пересечения границы в Бресте передана ее владельцу — 37-летнему водителю транспортного средства, организовавшему незаконную схему перемещения товаров без декларирования и уплаты таможенных платежей.

Столовая посуда изъята до решения суда, в отношении гражданина Брестская таможня начала административный процесс по ч. 2 ст. 14.1 КоАП.

Кроме того, в ходе осмотра транспортного средства у гражданки России, следовавшей в микроавтобусе в качестве пассажира, обнаружен лекарственный препарат, содержащий в своем составе особо опасное наркотическое средство – фолькодин. По данному факту проводится проверка.

«Брестская таможня напоминает гражданам о недопустимости попыток нарушения таможенного законодательства. Если под видом товаров для личного пользования заявлены и выпущены товары, ввезенные с целью использования в предпринимательской деятельности, то такие товары считаются незаконно перемещенными через таможенную границу. За подобные правонарушения предусмотрена административная ответственность и обращение товара в доход государства», – отметили в таможне.
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