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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ПОЕЗД НОВОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА ЛИТВА-БЕЛАРУСЬ-УКРАИНА ПРИБЫЛ В УКРАИНУ
09:33 15.07.2019
На станцию Бровары (Украина) 11 июля прибыл первый контейнерный поезд нового проекта.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Белорусской железной дороги, в его составе 65 контейнеров, расположенных на 43 специализированных фитинговых платформах.
Проект реализован в соответствии с подписанным в мае текущего года в Одессе железнодорожными администрациями Украины, Беларуси и Литвы соглашением по организации контейнерного поезда Containerships train в сообщении Литва-Беларусь-Украина и обратно.
Первый контейнерный поезд отправился 9 июня из порта Клайпеда (Литва), далее транзитом проследовал по Белорусской железной дороге и 11 июня прибыл на станцию Бровары (Украина). Время в пути составило 50 часов.
Новый проект направлен на использование и дальнейшее развитие международных перевозок грузов в контейнерах железнодорожным транспортом в сообщении Литва-Беларусь-Украина и обратно по маршруту Клайпеда/Драугисте-Кяна-Словечно-Бровары/Одесса.
Железнодорожные компании планируют обеспечивать курсирование поезда не реже чем два раза в неделю по согласованному перевозчиками графику его движения. А также до конца года начать отправление поезда Containerships train не только до станции Бровары, но и до Одесского порта.
Стороны открыты для присоединения к проекту и других участников при согласии всех сторон.
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