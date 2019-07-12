ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.07.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПЕРВЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ПОЕЗД НОВОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА ЛИТВА-БЕЛАРУСЬ-УКРАИНА ПРИБЫЛ В УКРАИНУ
09:33 15.07.2019

На станцию Бровары (Украина) 11 июля прибыл первый контейнерный поезд нового проекта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Белорусской железной дороги, в его составе 65 контейнеров, расположенных на 43 специализированных фитинговых платформах.

Проект реализован в соответствии с подписанным в мае текущего года в Одессе железнодорожными администрациями Украины, Беларуси и Литвы соглашением по организации контейнерного поезда Containerships train в сообщении Литва-Беларусь-Украина и обратно.

Первый контейнерный поезд отправился 9 июня из порта Клайпеда (Литва), далее транзитом проследовал по Белорусской железной дороге и 11 июня прибыл на станцию Бровары (Украина). Время в пути составило 50 часов.

Новый проект направлен на использование и дальнейшее развитие международных перевозок грузов в контейнерах железнодорожным транспортом в сообщении Литва-Беларусь-Украина и обратно по маршруту Клайпеда/Драугисте-Кяна-Словечно-Бровары/Одесса.

Железнодорожные компании планируют обеспечивать курсирование поезда не реже чем два раза в неделю по согласованному перевозчиками графику его движения. А также до конца года начать отправление поезда Containerships train не только до станции Бровары, но и до Одесского порта.

Стороны открыты для присоединения к проекту и других участников при согласии всех сторон.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.07.2019
валюта курс
EUR 2.2916
USD 2.0342
RUB 3.2269
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.07.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2916 -0.0012
USD 2.0342 +0.0002
RUB 3.2269 -0.0025
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2880 2.2930
USD 2.0320 2.0360
RUB 3.2170 3.2290
подробнее

Конвертация в банках
на 12.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1230 1.1280
EUR/RUB 70.8000 71.3000
USD/RUB 62.9500 63.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте