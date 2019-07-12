Белорусские строители востребованы и в стране, и за рубежом. Это отметил председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович в рамках посещения промышленных предприятий Заводского района Минска.

«Это говорит о высоком уровне конкурентоспособности. В чем успехи некоторых наших строительных организаций? Они имеют тесные контакты с белорусскими вузами, которые выпускают специалистов для отрасли. И уже на этой стадии начинают отбирать себе лучших, а затем повышают их квалификацию на собственных учебных комбинатах. В этом отношении очень хорошие отзывы о строительном колледже — бывшем архитектурно-строительном техникуме, это замечательно», - подчеркнул Мясникович, которого цитирует сайт Совета Республики Национального собрания.