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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЕ СТРОИТЕЛИ ВОСТРЕБОВАНЫ И В СТРАНЕ, И ЗА РУБЕЖОМ - МЯСНИКОВИЧ
09:21 15.07.2019
Белорусские строители востребованы и в стране, и за рубежом. Это отметил председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович в рамках посещения промышленных предприятий Заводского района Минска.
«Это говорит о высоком уровне конкурентоспособности. В чем успехи некоторых наших строительных организаций? Они имеют тесные контакты с белорусскими вузами, которые выпускают специалистов для отрасли. И уже на этой стадии начинают отбирать себе лучших, а затем повышают их квалификацию на собственных учебных комбинатах. В этом отношении очень хорошие отзывы о строительном колледже — бывшем архитектурно-строительном техникуме, это замечательно», - подчеркнул Мясникович, которого цитирует сайт Совета Республики Национального собрания.
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