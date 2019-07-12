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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМПРОДУКЦИИ В ИЮНЕ ВЫРОСЛИ НА 0,5%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 3,9%
18:09 12.07.2019

Индекс цен производителей промышленной продукции в июне 2019 г. по сравнению с маем 2019 г. составил 100,5%, с декабрем 2018 г. – 103,9%.

Как сообщает Национальный статистический комитет, в том числе на инвестиционные товары – 100,3% и 101,7% соответственно, промежуточные товары – 100,6% и 104,6%, потребительские товары – 100,1% и 101,7% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в июне 2019 г. по сравнению с маем 2019 г. составил 98,7%, с декабрем 2018 г. – 100,9%, в том числе в растениеводстве – 94,8% и 100,7% соответственно, животноводстве – 99,8% и 100,9% соответственно.

Индекс цен в строительстве в июне 2019 г. по сравнению с маем 2019 г. составил 100,7%, с декабрем 2018 г. – 102,5%, в том числе на строительно-монтажные работы – 100,9% и 107,8% соответственно, машины и оборудование – 99,5% и 92,9%, прочие работы и затраты – 104,9% и 111,2% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в июне 2019 г. по сравнению с маем 2019 г. составил 99,9%, с декабрем 2018 г. – 100,7%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в июне 2019 г. по сравнению с маем 2019 г. составил 100%, с декабрем 2018 г. – 101,3%.
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