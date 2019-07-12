В 2019 году в Минской области планируется вовлечь в хозяйственный оборот путем продажи на аукционных торгах более 100 неиспользуемых объектов государственной собственности. Часть из них комитет «Минскоблимущество» предлагает приобрести с возможностью перевода в жилые помещения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, на проводимых комитетом торгах уже сейчас можно приобрести более 20 таких объектов, расположенных в живописных местах Минской области, вблизи рек, озер и лесов. Площадь большей части объектов позволяет создать собственную усадьбу.

Законодательством установлен гибкий механизм понижения начальной цены объектов госсобственности. Так по ряду объектов начальная цена их продажи уже понижена на 80%.

Аукционные торги являются открытыми. Принять участие в них или присутствовать при их проведении может любой желающий.