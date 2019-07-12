ЭКОНОМИКА РБ

ОАО «ГОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА» ДОСРОЧНО ОЧИСТИЛО НЕФТЕПРОВОД ОТ ГРЯЗНОЙ НЕФТИ

17:37 12.07.2019 ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершило предусмотренные Дорожной картой мероприятия по замещению нефти с высоким содержанием органических хлоридов. «11 июля окончены все операции по замещению некондиционной нефти в магистральных трубопроводах и резервуарном парке на территории Беларуси, 12 июля к 13.00 очищен нефтепровод от границы республики до линейной производственно-диспетчерской станции «Унеча» в Российской Федерации», - говорится в сообщении компании.