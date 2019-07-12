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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ГОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА» ДОСРОЧНО ОЧИСТИЛО НЕФТЕПРОВОД ОТ ГРЯЗНОЙ НЕФТИ
17:37 12.07.2019
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершило предусмотренные Дорожной картой мероприятия по замещению нефти с высоким содержанием органических хлоридов.
«11 июля окончены все операции по замещению некондиционной нефти в магистральных трубопроводах и резервуарном парке на территории Беларуси, 12 июля к 13.00 очищен нефтепровод от границы республики до линейной производственно-диспетчерской станции «Унеча» в Российской Федерации», - говорится в сообщении компании.
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