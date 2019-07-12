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ЭКОНОМИКА РБ


В ГРОДНО ПРЕЗЕНТОВАЛИ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТУРИСТОВ M6 GRODNO
17:33 12.07.2019

В Гродно презентовали первую версию мобильного приложения M6 Grodno. Приложение представляет собой туристический «Автогид по дорогам Гродненской области» и доступно для пользователей Android и iOS в магазинах приложений Google Play и AppStore.

Как сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест», данный продукт является первым в стране и призван помочь путешественникам и иностранным туристам в пути. Приложение проинформирует пользователя о достопримечательностях, гостиницах, придорожных кафе, заправочных станциях и других объектах, расположенных вблизи трассы М6 Минск-Гродно. Таким образом, упростив ориентирование на местности и планирование туристического маршрута, новая программа сделает путешествие комфортным.

С 2011 года наблюдается устойчивая динамика роста туристических потоков в Гродненский регион и парк «Августовский канал». Увеличению въездного потока способствовало введение в октябре 2016 года безвизового режима для иностранных граждан. С 1 января 2018 года увеличены сроки пребывания без визы до 10 дней, расширена территория действия безвизового режима (Гродненский район), а также включены авиа и ж/д пункты пропуска.

Парк «Августовский канал» создан в 2011 году и представляет собой уникальную природную территорию для реализации на выгодных условиях с использованием налоговых и таможенных льгот инвестиционных проектов в сфере туризма и рекреации. Налоговая нагрузка для резидентов парка снижена более чем на 70%, что позволяет минимизировать затраты и сократить сроки окупаемости проектов.
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