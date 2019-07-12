В июне отмечается снижение потребительских цен на 0,1%, головой инфляции – до 5,7% (6,2% месяцем ранее).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, замедление темпов роста потребительских цен в годовом выражении произошло за счет снижения роста цен на продовольственные товары.

В течение 2019 года отмечается снижение цен на мясо и мясопродукты, что приводит к снижению их вклада в годовой прирост потребительских цен (по оценке МАРТ, с 1,3 п.п. в декабре 2018 г. до 1 п.п. в июне 2019 г.). Также, на замедление годовых темпов роста значимое влияние оказало снижение интенсивности роста цен на плодоовощную продукцию (с 9,5% в мае до 4% в июне 2019 г.).

По сравнению с предыдущим месяцем в июне 2019 г. снизились цены на плодоовощную продукцию (прежде всего, на капусту на 55,6%, огурцы на 45,5%, помидоры на 26,6%), яйцо куриное и автомобильное топливо.

Прирост регулируемых цен и тарифов в годовом выражении в марте - июне 2019 г. сохраняется на одном уровне (в июне его прирост составил 8,1%). К предыдущему месяцу рост регулируемых цен составил 0,2%. Так, в июне повышена стоимость услуг детских дошкольных учреждений, увеличены цены на табачные изделия, отмечается рост цен на крепкие алкогольные напитки.