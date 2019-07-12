На Публичной кадастровой карте разместили информацию об аукционах, проводимых Институтом недвижимости и оценки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, любой желающий в режиме оnline может ознакомиться с текущей ситуацией о реализуемом имуществе, получить представление о его местоположении. А при возникновении заинтересованности, кликнув на конкретный объект, получить на сайте Института недвижимости и оценки – как организатора торгов, полную информацию об условиях аукциона, месте и времени его проведения. Обратившись к специалистам Института, потенциальный покупатель может также договориться осмотреть объект продажи, получить ответы на все интересующие его вопросы.

«Аукционные торги – это один из старейших способов публичной продажи имущества, не потерявшие своей актуальности и в настоящее время. Более того, такой способ продажи имущества указывает на прозрачность сделки, быстрое информирование рынка и максимальный информационный охват потенциальных покупателей. Данный способ является приоритетным при продаже государственного имущества и имущества предприятий с долей государства», – отметил генеральный директор РУП «Институт недвижимости и оценки» Александр Климчук.

Он также выразил уверенность, что такой подход реализации имущества, как нанесение специального тематического слоя на Публичную кадастровую карту, будет интересен и для владельцев излишнего имущества, специалистов в области оценки, риэлтерских услуг, инвесторов в недвижимость, аналитиков в сфере имущественных отношений и иных участников рынка недвижимости. Получить на карте доступ к информации об объектах недвижимости, реализуемых на аукционных торгах можно в информационном слое «Недвижимость, реализуемая на аукционных торгах».

Республиканское унитарное предприятие «Институт недвижимости и оценки» является профессиональным участником рынка недвижимости и иного имущества в сфере оценочной деятельности и проведения аукционных торгов. Более того, при необходимости продажи имущества его собственник может обратиться в Институт и получить комплексную услугу, включающую подготовку объекта к продаже, оценку и продажу через аукционный торги, в том числе и электронные. Данная услуга реализуется при поддержке Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь в рамках проекта «Единый оператор по продаже недвижимого имущества». При подготовке объектов к продаже специалисты Института проведут инвентаризацию территории, на которой расположен объект продажи, выполнят комплекс мероприятий для целей их учета у балансодержателя. С участием предприятий, подчиненных Государственному комитету по имуществу Республики Беларусь, Институт приведет все правоустанавливающие документы в соответствие фактическому состоянию объектов в установленном законодательством порядке.

В случае продажи имущества в рамках Единого оператора Институт сопровождает сделку до денежных расчетов и передачи объекта покупателю, продавцу гарантируется качественная услуга, а покупатель получает объект с качественно подготовленными техническими и правовыми документами на земельный участок и капитальное строение.