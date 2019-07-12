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ЭКОНОМИКА РБ
В РЯДЕ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ КРС НАХОДИТСЯ В ЖУТКИХ УСЛОВИЯХ, ЗЕРНО ГНИЕТ, КОРМА ЗАГОТОВЛЕНЫ НЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ
16:31 12.07.2019
Органы прокуратуры Гомельской области провели мониторинг состояния дел на предприятиях АПК по подготовке и проведению уборочной кампании.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, результаты мониторинга свидетельствуют о наличии нарушений требований технологии заготовки травяных кормов, необеспечении бережного отношения к сохранности имущества и зерна, минеральных удобрений.
Так, работники молочно-товарной фермы в Октябрьском районе не приняли достаточных мер по подготовке сенажно-силосных хранилищ. Игнорируя требования технических нормативных правовых актов, начали закладку сена, не проверив влажность и температуру траншеи, в которой были деформированы, не побелены и не продезинфицированы бетонные плиты.
С нарушением сроков и температурного режима проведена закладка травяных кормов на отдельных предприятиях АПК Жлобинкого района.
При обследовании одного из складских помещений фермы в Петриковском районе прокуратура обнаружила факт слеживания и гниения зерна по причине ненадлежащих условий хранения.
Установлены нарушения законодательства и при содержании крупного рогатого скота.
На отдельных фермах Октябрьского, Житковичского, Калинковичского и Жлобинского районов не производилась своевременная очистка от органики помещений, где содержались животные.
В некоторых хозяйствах использовался такой подстилочный материал (льнотреста), который по своим показателям не соответствовал критериям безопасности, особенно для телят.
Прокуроры отметили ненадлежащее техническое состояние ограждений ряда молочно-товарных ферм.
В Лельчицком районе прокурор посетил одну из ферм, где обнаружил, что ее территория замусорена, контейнерная площадка не оборудована, емкости для сбора отходов отсутствовали.
Продолжают выявляться факты бесхозяйственного размещения на территориях сельскохозяйственных объектов лома металла, неиспользуемых агрегатов, шин и других изделий.
По всем выявленным нарушениям территориальные прокуроры приняли меры реагирования.
Прокуратура Гомельской области направила в Гомельский облисполком информационную записку о выявленных нарушениях. Предложено принять меры по минимизации негативных последствий и повышению эффективности ведомственного контроля в сфере АПК.
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