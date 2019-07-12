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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗАХ БЕЛАРУСИ ПОДРОСЛА ОТ BR100 ДО BR300
16:14 12.07.2019
Повышение обучения в ВУЗах незначительно. Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко во время посещения Белорусского государственного педагогического университета имени М.Танка.
По его словам, в вузах Министерства образования эта цифра колеблется от Br100 до Br300. Всего в Беларуси 51 вуз, 21 из них - Минобразования. В их числе Белорусский государственный университет, Белорусский национальный технический университет, Белорусский государственный педагогический университет им.М.Танка и другие.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, вступительная кампания этого года пройдет без серьезных изменений. Некоторые новшества ожидаются в вузах. Например, в БГУ в этом году впервые будут набирать студентов в институт, созданный совместно с Даляньским политехническим университетом.
Кроме того, в Белгосуниверситете впервые за долгое время вернутся к вечерней форме обучения. Такую группу наберут на бизнес-администрирование в Институте бизнеса. В БГУИР на военный факультет в этом году впервые планируют принимать девушек.
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